Сын Королёвой и Тарзана дал неожиданный совет родителям, узнав о скандале

https://static.news.ru/photo/7bab7f0c-0d80-11eb-84b5-fa163e074e61_660.jpg Архип Глушко Фото: grek_grex/instagram.com

47-летняя певица Наташа Королёва рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак о совете, который сын Архип дал родителям после измены Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

По словам артистки, у неё с сыном тёплые, доверительные отношения. С матерью он более откровенен, чем с отцом. Юноша поддержал звезду в трудную минуту.

Он не задавал вопросов. Единственное, что он сказал: «Мама, а что вы паритесь. Ерунда всё, расслабьтесь. Вы постарели. Я вспоминаю вас десять лет назад — вы бы вообще на это внимания не обратили», — рассказала Королёва.

Она призналась, что совет сына снизил градус напряжения, возникший в семье. Архип заявил матери, что у них существует одна правда, которую они всей семьёй знают, поэтому что-то кому-то доказывать не имеет смысла, сообщает Life.

Кроме того, Королёва вспомнила, чем занималась в момент измены супруга. В этот день у пары была годовщина свадьбы. Певица уехала на девичник, а её супруг отправился встречаться с любовницей.

У нас другие взаимоотношения в семье. Наша семья строится на ценностях, а не на инстинктах, поэтому мы и живём много лет вместе, — подчеркнула певица.

Как писал NEWS.ru, ранее Королёва заявила, что не считает связь супруга с другой девушкой изменой. Она подчеркнула, что её муж «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.