Сын известной певицы подарил второй жене поддельное кольцо с «бриллиантом» Модель Мерман сообщила о подарке в виде поддельного кольца от сына Кадышевой

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Габриелла Мерман

Вторая супруга сына певицы Надежды Кадышевой Габриелла Мерман получила поддельное кольцо в подарок от мужа. В эфире программы «Малахов» модель призналась, что кольцо с бриллиантом в три карата от Григория Костюка оказалось ненастоящим.

Я потом обратилась к ювелирам, мне сказали: «Кольцо внушает сильное недоверие. Есть в нем странности», — поделилась она.

Подарок модель получила на помолвку. Бывшая супруга Костюка родила ему сына, которого он так и не видел. Сама Кадышева и ее муж Александр Костюк тоже не общаются с внуком. Ведущий программы Андрей Малахов удивился этому факту.

По словам Габриеллы, после свадьбы она и Костюк полетели на подаренные им средства в Дубай. Тогда Мерман была на седьмом месяце беременности, а когда деньги кончились, бывший муж резко засобирался в Москву. Девушка утверждает, что он оставил ее с двумя карточками без средств. Она отметила, что бывший муж ни разу не поинтересовался ребенком.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народная артистка России увеличила свой гонорар на фоне волны популярности вокруг ее песни «Плывет веночек». После этого выступление Кадышевой стоит 4–5 млн рублей. Артистка исполняет свой хит с сыном Григорием.