Кадышева в два раза увеличила свой гонорар Продюсер Дворцов: Кадышева увеличила гонорар за выступление до 5 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Народная артистка РФ Надежда Кадышева увеличила свой гонорар за выступление с 2 до 4–5 млн рублей, рассказал aif.ru продюсер Сергей Дворцов. Это произошло на фоне большой популярности с выходом новой песни «Плывет веночек». Ее Кадышева исполняет со своим сыном Григорием.

Кадышева сейчас подняла ценник почти в два раза. То есть, если она раньше выступала за 2 млн, сейчас — в районе 4–5 млн рублей она может работать на корпоративах, на концертных площадках, — отметил он.

Также, по словам Дворцова, в райдере Кадышевой есть вода, чай, кофе, холодные и горячие закуски. Алкогольных напитков, по словам продюсера, в гримерной быть не должно.

До этого директор Кадышевой Владислав Дорофеев рассказал о ее планах собирать полные стадионы, такие как «Лужники». Он призвал поклонников ее творчества следить за анонсами. В ближайшее время «Золотое кольцо» выступит в семи городах страны. Билетов на выступления Кадышевой в апреле и мае уже не осталось.

Ранее продюсер Виктор Дробыш выразил мнение, что внезапная популярность песен певицы Надежды Кадышевой среди зумеров связана с цикличностью в мире музыки. По его словам, хиты, которые были популярны ранее, со временем вновь обретают актуальность.