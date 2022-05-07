«Свой корабль не бросаю»: Розенбаум раскритиковал сбежавших артистов Розенбаум резко высказался о критикующих родную страну артистах

Александр Розенбаум / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Розенбаум резко высказался в адрес критикующих родину артистов. По его словам, они поступают неправильно, поливая грязью Россию. Об этом музыкант сказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Мнение у каждого своё, но я на своем корабле, я его не бросаю, делаю это тут, не перебежав на более удобный катер. Я — дома, если что-то не устраивает, то буду говорить это здесь, в России, а не где-нибудь, — убеждён артист.

Розенбаум считает, что высказываться недовольным надо было раньше, а не сейчас, прячась в Европе.

Для меня Украина — часть моей Родины и Россия — мой дом. Все что сейчас происходит — для меня трагедия. Всё понимаю, но женщина, сидящая в подвале — моя дочь. Для меня это тяжелейшая духовная травма, — пояснил певец.

Не меньшее возмущение у музыканта вызвало желание артистов ставить себя выше других. Слушателей, считает артист, ни в коем случае нельзя унижать.

Как сказал мой друг Вахтанг Кикабидзе: «У нас в стране звёзд нет! Одни звездуны и звездуньи!» У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Но как что-нибудь ляпнет, какую-нибудь ерунду, — негодует Розенбаум.

Эти «звездуны», унижающие зрителей, не понимают, что перед ними сидят люди, а не быдло, отмечает певец. И поэтому не проявляют уважения к публике, в частности поют под фонограмму.

Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь! — заключил музыкант.

Ранее помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов назвал изменниками бизнесменов и звёзд шоу-бизнеса, отказавшихся от России после начала спецоперации на Украине. Он считает, что такие люди не стоят и волоска погибших, защищавших национальные интересы.