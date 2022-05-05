В Совбезе отказавшихся от России бизнесменов и шоуменов назвали изменниками Мухитов: отказавшиеся от России не стоят волоска тех, кто погиб во время спецоперации

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов назвал изменниками бизнесменов и звёзд, отказавшихся от России после начала спецоперации на Украине. Он считает, что такие люди не стоят и волоса погибших во время конфликта. Мухитов отметил в интервью российскому журналу «Национальная оборона», что бизнесмены и артисты, отказавшиеся от своей страны, являются заложниками духовной бедности и безволия.

Отказавшиеся от Родины «бизнесмены и шоумены» в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. <...> Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага. Причем они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России, — подчеркнул Мухитов.

Политик также осудил слова уехавшего в Грецию рэпера Face (признан иноагентом), заявившего, что россияне «при всей его любви к многим русским вещам не та нация, которую стоит жалеть». Мухитов считает, что такие действия говорят об «ущербности воспитания, о червоточащей душе» и о предательстве себя, близких и Родины.

Ранее организатор выступлений звёзд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов рассказал, почему ряд артистов стали делать антироссийские заявления. Он заявил, что «многие артисты не патриоты, а проститутки».