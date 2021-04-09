«Свинья грязь найдёт»: Соловьёв возмутился радостью фанатов «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/cc1f27d4-9941-11eb-8d05-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Информация о перезапуске реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю» обрадовала поклонников телестройки. Однако телеведущий Владимир Соловьёв не разделил их положительных эмоций по этому поводу.

Соловьёв отчитал главных участниц шоу — телеведущих Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Он заявил, что «свинья грязь всегда найдёт».

Свинья грязь найдёт. Они же хотели там всё построить. Одна из этих «строительниц» потом пошла брать интервью у маньяка и не поняла, что же такого плохого она сотворила. Другая продолжает бегать и мучить всех поиском половины, — сказал он.

По мнению Соловьёва, в стране «всё победившего рынка», воспитавшего поколение потребителей, он уже ничему не удивляется. Это его поколение считает, что на телевидении должны быть представления о морали, о нравственности, а «этим, которые считают „да нормально всё“, главное — чтобы шли деньги и лайки», отметил журналист, сообщает «Царьград».

Ранее актёр Иван Охлобыстин назвал аудиторию «Дома-2» «маньяками-онанистами», привыкшими смотреть телевизор с утра до вечера, писал NEWS.ru.

Как сообщалось, зрители смогут вновь увидеть выпуски полюбившегося шоу 19 апреля. Для раскрутки проекта организаторы позвали старых участников. По их словам, шоу «не стартанёт» с новичками, даже несмотря на популярное название. Кастинг уже заканчивается, набирают молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет, которая готова прийти не только за отношениями, но и сможет удивить зрителей трогательной судьбой или талантом. Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращённых волос и замашек эскортниц.