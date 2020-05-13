Светличная поделилась, как переживает пандемию, накануне своего юбилея

https://static.news.ru/photo/259a4e48-94dd-11ea-acb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала, как переживает самоизоляцию. Актриса призналась, что не выходила из дома полтора месяца, но накануне своего 80-летнего юбилея самостоятельно сходила в магазин и купила бутылку шампанского.

Я не выходила из дома полтора месяца. Потом кто-то мне из нашего района, Ясенево, предложил помочь, что-то принести из еды. Я сказала — конечно, принесите. <...> Сейчас начала выходить иногда, была в магазине, купила шампанского для своего юбилея, — сообщила Светлана Светличная в интервью ТАСС.

Она отметила, что важно в любой ситуации сохранять хорошее расположение духа и быть добрым человеком.

Как писал NEWS.ru ранее, Светлана Светличная обвинила сотрудников программы «Пусть говорят» в краже крупной суммы денег. Она сообщила, что месяц была на самоизоляции, никуда не выходила, а обнаружила пропажу после визита сотрудников программы, когда собралась пойти в магазин. По словам Светланы Светличной, у неё украли около 750 тысяч рублей.