Светличная обвинила сотрудников «Пусть говорят» в краже

https://static.news.ru/photo/60be9eb4-83dc-11ea-b62b-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Звезда советского кино Светлана Светличная угодила в неприятную ситуацию. По словам актрисы, её обворовали сотрудники программы «Пусть говорят», которые приходили для съёмок к ней в квартиру. После их ухода знаменитость недосчиталась крупной суммы денег.

Я целый месяц из-за этого коронавируса никуда не выходила. И вот сегодня я направилась в магазин и обнаружила, что деньги и банковская карта пропали, — рассказала она в интервью «Ридусу».

Она объяснила, что в тот момент, когда она решила угостить съёмочную группу шампанским, редактор «по имени Евгений» задержался в комнате, где она хранила свои сбережения. Там лежали все её отложенные от творческих встреч средства — около 750 тысяч рублей. По словам актрисы, в полицию она обращаться не будет, поскольку эти разбирательства требуют определённых сил.

У меня нет здоровья, чтобы иметь дело с полицией. Я пыталась позвонить на канал и всё рассказать, но мне никто не ответил, — заключила артистка.

Ранее, как писал NEWS.ru, Светличная обвинила внучку Машу в том, что она подбросила ей ртуть, чтобы завладеть квартирой. Мария Ивашова, по словам 79-летней звезды советского экрана, хочет избавиться от неё.