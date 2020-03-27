https://static.news.ru/photo/ab1cc316-6fee-11ea-a223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Светлана Светличная обвинила внучку Машу в том, что она подбросила ей ртуть, чтобы завладеть квартирой. Мария Ивашова, по словам 79-летней звезды советского экрана, хочет избавиться от неё.

Внучка Светличной по профессии медик, поэтому ей проще это сделать, считает Светличная.

Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла, — призналась актриса в интервью Teleprogramma.pro.

Светличная рассказала, что внучка уже завладела одной из её квартир. Актриса после смерти сына Олега начала было сдавать её. В квартире поселилась студентка, которая платила по 15 тысяч рублей в месяц, и эти деньги очень сгодились актрисе. Но родственники вынудили Светличную переписать жильё на них, после чего студентка съехала.

Хочу, чтобы люди знали. Маша Ивашова и моя невестка — страшные люди. Они просто негодяи, — заявила актриса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Светличная раскритиковала певиц, которые жалуются на свои пенсии. Она считает, что им раньше надо было думать, как обеспечить свою старость.