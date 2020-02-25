https://static.news.ru/photo/d73a36d2-5855-11ea-8186-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Светлана Светличная раскритиковала певиц, которые жалуются на свои пенсии. Она считает, что им раньше надо было думать, как обеспечить свою старость.

Актриса уверена, что певицы-жалобщицы всю жизнь пели под фонограмму, получали большие гонорары, пишет Teleprogramma.pro.

Если они пропивали деньги — их беда, — отметила Светличная.

Поэтому они не должны возмущаться, что у них сегодня пенсия меньше, чем у народных артистов. Светличная отметила, что она не любительница считать чужие деньги. Но не любит, когда люди воруют.

Я такой была с детства. А уж тем более в свои почти 80 лет не выдерживаю, когда слышу о подобных фактах, — резюмировала актриса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Светлана Светличная заявила, что подорвала здоровье во время длительных путешествий по стране. По словам 79-летней актрисы, принимать участие в творческих вечерах её вынуждала маленькая пенсия.