Светлана Светличная раскритиковала певиц, которые жалуются на свои пенсии. Она считает, что им раньше надо было думать, как обеспечить свою старость.
Актриса уверена, что певицы-жалобщицы всю жизнь пели под фонограмму, получали большие гонорары, пишет Teleprogramma.pro.
Если они пропивали деньги — их беда, — отметила Светличная.
Поэтому они не должны возмущаться, что у них сегодня пенсия меньше, чем у народных артистов. Светличная отметила, что она не любительница считать чужие деньги. Но не любит, когда люди воруют.
Я такой была с детства. А уж тем более в свои почти 80 лет не выдерживаю, когда слышу о подобных фактах, — резюмировала актриса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Светлана Светличная заявила, что подорвала здоровье во время длительных путешествий по стране. По словам 79-летней актрисы, принимать участие в творческих вечерах её вынуждала маленькая пенсия.
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