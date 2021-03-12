Сумишевский показал, как живёт с маленьким сыном после гибели жены

https://static.news.ru/photo/1593bc34-83a5-11eb-8dae-96000091f725_660.jpg Ярослав Сумишевский с женой Натальей Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Овдовевший Ярослав Сумишевский старается находить как можно больше времени для четырёхлетнего сына Мирослава. Жена певца погибла в ДТП под Красноярском в начале февраля, теперь он сам растит сына.

У артиста загруженный гастрольный график, но это не мешает ему быть хорошим отцом. В доказательство артист опубликовал фото, на котором держит сына в крепких объятиях.

instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Я дома и у нас обнимашки с сыном. Очень соскучился по нему, — подписал фото певец.

Жена музыканта погибла за три недели до дня рождения Мирослава. Устраивать ребёнку праздник Сумишевскому пришлось уже в статусе вдовца. После гибели супруги артист не стал отменять концерты, а продолжил петь в память о любимой жене.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в честь четырёхлетия сына певец организовал ему торжества в ресторане. Там ему подали торт, украшенный динозаврами. При этом 37-летний Сумишевский сам исполнил торжественную песню и помог задуть свечи.