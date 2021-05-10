«Столько зависти и желчи»: Киркоров поругался с Гордон из-за Бузовой

https://static.news.ru/photo/65f28c86-b1d2-11eb-b154-96000091f725_660.jpg Фото: fkirkorov/instagram.com

После того, как российская певица и телеведущая Ольга Бузова попала в больницу и была прооперирована в Сети начали обсуждать, что стало причиной её проблем со здоровьем. Ни сама Ольга, ни её команда не раскрыла причин госпитализации.

На это отреагировала звёздный юрист Катя Гордон. Она считает, что Бузова устроила поклонникам «игру гадалку».

Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку: «что за диагноз у Бузовой» Осталось пообещать приз отгадавшему. Я, пожалуй, его поставлю. Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешёвой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо, и это плохо он тоже продаёт, — написала она в соцсетях.

Она также отметила, что попытки команды Бузовой скрыть причину её болезни заставила многих думать, что у Бузовой произошла передозировка наркотиками после вечеринки у Филиппа Киркорова, посвящённой его дню рождения и окончанию шоу «Маска».

На это отреагировал уже сам поп-король, обвинив Гордон в «завсисти и желчи». Он отметил, что у него на вечеринках таким не увлекаются, а юриста он заподозрил в том, что она и сама неплохо осведомлена о состояниях наркотического опьянения.

Но и не это Гордон нашла, что ответить. Она объяснила, что переживала, что в прессе не говорят так активно об умирающих детях, как о Бузовой. Также она отметила, что её смущает «этот пир во время чумы» и выразила надежду, что тысячи нищих родителей, вопрошающих о помощи своим детям «будут упомянуты в ленте [Киркорова] больше брендов одежд».

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова рассказала поклонникам, как её положили в больницу и кто на самом деле об этом знал. Телеведущая с гневом обратилась к тем, кто считал её госпитализацию постановка ради хайпа.