https://static.news.ru/photo/818f2210-4d4c-11ea-b2f9-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/Global Look Press

Елена Степаненко получила от экс-супруга Евгения Петросяна один миллиард рублей. Деньги юморист перевёл бывшей жене несколькими траншами в конце 2017 года.

Выписку со счёта, возможно принадлежащего Петросяну, нашли журналисты. Счёт действующий, сейчас на нём лежат порядка двух миллиардов рублей, пишет KP.RU. Издание отмечает, что судебным приставам, по-видимому, ничего неизвестно об этом счёте.

В конце декабря Петросян перевёл бывшей жене сначала 300 млн рублей, затем 250 млн рублей, после 100 млн рублей и завершил переводом 350 млн рублей. А новый 2018 год артист встречал уже со своей будущей женой — Татьяной Брухуновой. СМИ не исключают, что таким образом артист хотел откупиться от Степаненко и обойтись без лишней шумихи, но ничего не вышло.

В настоящее время Петросян предоставил свободный доступ ко всем своим счетам Татьяне Брухуновой, и та на правах законной жены может снимать любую сумму денег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка России Елена Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном. Оказывается, она не хочет ни знать, ни слышать, что говорят журналисты о её расставании с мужем.