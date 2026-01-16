Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 21:35

Стас «Ай, как просто!» захотел «запастить» ипотеками ради спасения семьи

Стас «Ай, как просто!» решил обезопасить жену и ребенка ипотечными квартирами

Стас Васильев Стас Васильев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», в эфире радио Sputnik заявил о намерении оформить сразу несколько ипотек, чтобы обеспечить свою семью. Он планирует досрочно закрыть уже оформленные займы и взять еще несколько кредитов.

Я хочу озаботиться недвижкой, чтобы, если что-то пойдет не по плану, мой ребенок и моя жена были бы обеспечены. Потому что такая общественная деятельность все-таки может быть опасной, — рассказал Васильев.

