Стас «Ай, как просто!» захотел «запастить» ипотеками ради спасения семьи

Блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», в эфире радио Sputnik заявил о намерении оформить сразу несколько ипотек, чтобы обеспечить свою семью. Он планирует досрочно закрыть уже оформленные займы и взять еще несколько кредитов.

Я хочу озаботиться недвижкой, чтобы, если что-то пойдет не по плану, мой ребенок и моя жена были бы обеспечены. Потому что такая общественная деятельность все-таки может быть опасной, — рассказал Васильев.

Ранее сообщалось, что личный пирс певца Филиппа Киркорова у его подмосковного особняка в Красногорске будет передан в общественное пользование по решению Министерства экологии. По информации источника, ведомство обнаружило ряд нарушений при строительстве объекта, включая блокировку береговой полосы.

До этого источники писали о незаконно расположенном водоеме на подмосковном участке певицы Ларисы Долиной. Общая площадь искусственного пруда может составлять 230 квадратных метров. Сообщалось, что пруд может находиться в защищенной прибрежной полосе ручья.