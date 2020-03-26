https://static.news.ru/photo/e47504ec-6ea5-11ea-b1b2-fa163e074e61_660.jpg Александра Морозова Фото: alexandrawinter/instagram.com

Старшая дочь певицы Славы Александра Морозова сообщила, что вынуждена вернуться на родину. Несколько месяцев назад она уехала в Ниццу для изучения языков, но теперь из-за пандемии решила изменить свои планы.

Как сообщила девушка на своей странице в Instagram, во Франции она оказалась в одиночестве, её соседка по студенческому общежитию уехала домой. На возвращении также настаивает и её звёздная мать.

В общем, прошу понять и поддержать мое желание быть ближе к родным, не судить строго за то, что я так скоро поменяла своё мнение. Тут просто сутки идут за трое! — написала она.

Александра также добавила, что ей там «тяжело без человеческой поддержки и любви». Кроме того, она пообещала быть осторожной во время поездки, чтобы не стать переносчиком коронавируса.

Ранее певица Валерия рассказала, как пытается уберечь свою маму от коронавируса. По её словам, на время пандемии она перестала общаться с матерью. Теперь, чтобы справиться о её здоровье, она звонит родительнице по видеосвязи, писал NEWS.ru.