«Между семейной парой бывает все»: Чижевская сдала сына-мужа в психбольницу StarHit: Чижевская передумала разводиться и сдала сына-мужа в психбольницу

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Айсылу Чижевская с мужем Даниилом

Певица из Татарстана 54-летняя Айсылу Чижевская передумала разводиться со своим 23-летним мужем Даниилом, который по совместительству является также ее приемным сыном, сообщает StarHit. По данным издания, супруги побывали на территории республиканской психиатрической больницы имени Бехтерева в Казани, однако надолго там не задержались.

Нет, не разводимся. Мы сейчас едем вместе по нашим делам. У нас все хорошо. Были нюансы, но все утряслось. Между семейной парой бывает все, — сказала Чижевская.

Многодетная мать Чижевская преподавала музыку в детском доме, где около 9 лет назад она познакомилась с Даниилом. На тот момент ему было 14 лет. Женщина разглядела в мальчике потенциал и забрала его. Позже Даниил вместе со своей опекуншей начал выступать на телевидении. В октябре прошлого года в соцсетях Чижевские заявили о свадьбе.

В начале мая сообщалось, что Чижевская решила подать на развод с Даниилом после того, как она обнаружила его анкету на сайте вызова клиентов, где мужчина был представлен с накрашенными глазами и губами. Она утверждала, что больше не желает нести ответственность за его действия.

Ранее актеры Саша Барон Коэн («Борат», «Суд над чикагской семеркой») и Айла Фишер («Иллюзия обмана») объявили о расставании после более чем 13 лет брака. Они сообщили, что по-прежнему разделяют преданность и любовь к своим детям.