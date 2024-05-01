Вышедшая замуж за приемного сына певица из Татарстана подала на развод MK.RU: Чижевская разводится с приемным сыном, обнаружив «постыдные» фото в Сети

Фото: vk.com/id37144252

Айсылу Чижевская

Певица из Татарстана Айсылу Чижевская решила подать на развод со своим приемным 23-летним сыном Даниилом, она обнаружила его анкету на сайте вызова клиентов, где мужчина был представлен с накрашенными глазами и губами, пишет MK.RU. Как указывает издание, 53-летняя Айсылу сыграла с ним свадьбу, чтобы спасти от армии. При этом у Айсылу есть родные дети, которых ранее забрали органы опеки.

Я подаю на развод. Мой пока еще муж продает себя в интернете, так что, может быть, кто-то еще захочет его спасти, — сказала она.

По ее словам, Даниил вернулся в ту жизнь, от которой она пыталась его спасти. Певица отметила, что из-за этой ситуации ее репутация осталась подмоченной. Она также подчеркнула, что больше не желает нести ответственность за его действия. Сам Даниил пока никак не прокомментировал эти заявления.

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