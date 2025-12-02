Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:58

Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца

Скончалась участница передачи «Малахов» Наталья Веденина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На 59-м году жизни скончалась участница шоу «Малахов» и вдова нигерийского принца Наталья Веденина, сообщает StarHit. Ее судьба привлекла внимание публики в 2019 году после брака с африканским аристократом.

В 50 лет Наталья вышла замуж за нигерийца Пауля, который был младше ее на 18 лет. Ради любви он переехал в Москву, где у пары родились близнецы Даниэль и Дэвид. Сама Веденина рассказывала, что их общение начиналось через переводчика, но это не мешало отношениям. Неожиданная смерть супруга стала для нее тяжелейшим ударом.

После гибели Пауля в жизни Ведениной появился его брат Майкл, который по нигерийским обычаям должен был заботиться о вдове. Однако вместо помощи он вынес из дома технику и ценности, после чего исчез.

Позже женщина начала общаться с полицейским из Ганы по имени Орландо. Тот даже приехал к ней в Россию, однако пандемия и закрытие границ положили конец их отношениям.

Последним избранником Ведениной стал Федор Поморов, который был младше ее на 20 лет. Он долго добивался ее расположения, принял ее детей и в итоге женился на ней.

Ранее сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролью в фильме «Украденные поцелуи». После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность. Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима.

Нигерия
смерти
шоу
телевидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия ДТП в Нижегородской области
Правительство Нидерландов сделало неожиданный шаг в отношении украинцев
Пенсионным накоплениям россиян нашли новое применение
Крупнейший китайский производитель отзывает тысячи машин из России
В России составили списки лыжников для участия в турнирах
Олимпийский чемпион потребовал исключить норвежцев из лыжных гонок
Дмитриев гулял с Уиткоффом в куртке с автографом Путина
Самарский футбольный клуб оказался должен почти 1 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать российский регион
Стало известно, куда Уиткофф отправится после встречи с Путиным
Глава ЦБ назвала главный фактор адаптации России к санкциям
Рютте раскрыл, как НАТО будет решать вопрос Украины
Раскрыты жуткие подробности убийства ребенка кухонным топориком в Крыму
На Украине описали ситуацию на фронте для ВСУ
Военэксперт оценил филигранный удар российского БПЛА «Герань» в Вышгороде
Трамп сделал важное заявление о финансировании Украины
Простой и экономный рецепт закуски в лаваше: творог, огурец и специи
Лурье потребовала от ВС вернуть ей купленную у Долиной квартиру
НАТО предупредили о тонкой грани между миром и ядерной войной
Долина, поездки в Донбасс, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.