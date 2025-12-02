Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца

На 59-м году жизни скончалась участница шоу «Малахов» и вдова нигерийского принца Наталья Веденина, сообщает StarHit. Ее судьба привлекла внимание публики в 2019 году после брака с африканским аристократом.

В 50 лет Наталья вышла замуж за нигерийца Пауля, который был младше ее на 18 лет. Ради любви он переехал в Москву, где у пары родились близнецы Даниэль и Дэвид. Сама Веденина рассказывала, что их общение начиналось через переводчика, но это не мешало отношениям. Неожиданная смерть супруга стала для нее тяжелейшим ударом.

После гибели Пауля в жизни Ведениной появился его брат Майкл, который по нигерийским обычаям должен был заботиться о вдове. Однако вместо помощи он вынес из дома технику и ценности, после чего исчез.

Позже женщина начала общаться с полицейским из Ганы по имени Орландо. Тот даже приехал к ней в Россию, однако пандемия и закрытие границ положили конец их отношениям.

Последним избранником Ведениной стал Федор Поморов, который был младше ее на 20 лет. Он долго добивался ее расположения, принял ее детей и в итоге женился на ней.

