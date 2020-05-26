Стала известна стоимость туфель Самбурской

https://static.news.ru/photo/b4a940ae-9f40-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Российская актриса Настасья Самбурская в период пандемии устроила распродажу брендовых вещей в своём Instagram. По её словам, эти вещи либо не использовались совсем, либо надевались один-два раза.

В результате распродажи Самбурская помогла собрать для болеющей девочки 190 тысяч рублей.

Также в комментариях актриса отметила, что в настоящее время не имеет личных средств для помощи ребёнку.

Однако совсем недавно Самбурская опубликовала в сторис фотографию розовых туфель «как у неё» за 136 тысяч рублей и предложила купить их за 50 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.