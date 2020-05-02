Джоан Роулинг пожертвовала $1,25 млн на благотворительность

Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.
Отмечается, что об этом она объявила в день, когда поклонники её творчества по всему миру отмечают годовщину битвы за Хогвартс, которая, по книге, состоялась 2 мая 1998 года.
В честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность 1 млн фунтов, —
цитируетеё ТАСС.
При этом Роулинг отметила, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей, поскольку очень многие теряют людей от болезней в жизни.
Пожертвованную писательницей сумму поровну разделят между собой две британские организации, одна из которых помогает бездомным, а другая — жертвам домашнего насилия.
Как писал NEWS.ru, Джоан Роулинг открыла сайт для поклонников книг о Гарри Поттере, которые скучают в изоляции, введённой в связи с пандемией COVID-19.
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