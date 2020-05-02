Джоан Роулинг пожертвовала $1,25 млн на благотворительность

https://static.news.ru/photo/5ffb01e0-8cae-11ea-b0f3-fa163e074e61_660.jpg Джоан Роулинг Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.

Отмечается, что об этом она объявила в день, когда поклонники её творчества по всему миру отмечают годовщину битвы за Хогвартс, которая, по книге, состоялась 2 мая 1998 года.

В честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность 1 млн фунтов, — цитирует её ТАСС.

При этом Роулинг отметила, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей, поскольку очень многие теряют людей от болезней в жизни.

Пожертвованную писательницей сумму поровну разделят между собой две британские организации, одна из которых помогает бездомным, а другая — жертвам домашнего насилия.

Как писал NEWS.ru, Джоан Роулинг открыла сайт для поклонников книг о Гарри Поттере, которые скучают в изоляции, введённой в связи с пандемией COVID-19.