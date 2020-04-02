Роулинг открыла сайт для поклонников Гарри Поттера, скучающих на карантине

https://static.news.ru/photo/924e75de-74e2-11ea-8795-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британская писательница Джоан Роулинг открыла сайт для поклонников книг о «Гарри Поттере», которые скучают в изоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса.

В библиотеке сайта будут выложены аудиокниги на разных языках, а также вводные пособия для тех, кто только собирается познакомиться с миром обитателей Хогвартса.

Мы рады представить «Гарри Поттера дома», который поможет детям, их родителям, опекунам и учителям добавить немного магии Гарри Поттера в нашу новую повседневность, — говорится на сайте.

Как писал NEWS.ru, американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны. Лента создана по сценарию Джоан Роулинг.