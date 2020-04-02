Роулинг открыла сайт для поклонников Гарри Поттера, скучающих на карантине

Британская писательница Джоан Роулинг открыла сайт для поклонников книг о «Гарри Поттере», которые скучают в изоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса.
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Мы рады представить «Гарри Поттера дома», который поможет детям, их родителям, опекунам и учителям добавить немного магии Гарри Поттера в нашу новую повседневность, — говорится на сайте.
Как писал NEWS.ru, американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны. Лента создана по сценарию Джоан Роулинг.
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