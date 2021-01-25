Стала известна причина смерти стилиста Пугачёвой, Долиной и Меладзе

https://static.news.ru/photo/ed1f57f2-5f02-11eb-8273-fa163e074e61_660.jpg Александр Шевчук Фото: alex_shevchuk_stylist/instagram.com

Причиной смерти российского эксперта моды и имиджмейкера Александра Шевчука мог стать перитонит, рассказали в окружении звёздного стилиста. Это заболевание, которое возникает из-за воспаления брюшины под воздействием микробов, пищи или содержимого кишечника.

Когда Шевчук почувствовал резкое ухудшение состояния, его близкие незамедлительно вызвали скорую помощь. В больнице стилиста экстренно прооперировали, передаёт Тeleprogramma.pro. Однако после экстренного вмешательства пациенту стало хуже: началось заражение, в результате которого он скончался.

Среди клиентов стилиста, которому недавно исполнилось 54 года, были Алла Пугачёва, Лариса Долина, Земфира, Валерий Меладзе, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров и другие именитые представители отечественной эстрады. Также он гримировал зарубежных звёзд — моделей Линду Евангелисту и Надю Ауэрманн, актрису Миру Сорвино и актёра Жан-Клода Ван Дамма.

О смерти 54-летнего Шевчука стало известно в ночь на 25 января. Трагическую новость сообщила певица Лайма Вайкуле. В Instagram она обнародовала совместный со стилистом снимок с трогательной подписью, а позже в комментариях сообщила о том, что тот ушёл из жизни, писал NEWS.ru.