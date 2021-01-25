Лайма Вайкуле сообщила о смерти звёздного стилиста Александра Шевчука

https://static.news.ru/photo/8dd6182c-5eb1-11eb-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alex_shevchuk_stylist

Скончался российский эксперт моды и имиджмейкер Александр Шевчук. Об этом в своём Instagram сообщила певица Лайма Вайкуле.

В своём блоге артистка выложила совместный со стилистом снимок с трогательной подписью, а позже в комментариях сообщила о том, что Шевчук ушёл из жизни. О причине смерти она не рассказала.

У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться... — написала Вайкуле.

Среди клиентов звёздного стилиста, которому недавно исполнилось 54 года, были Алла Пугачёва, Лариса Долина, Земфира, Валерий Меладзе, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров и другие. Также он гримировал зарубежных звёзд — моделей Линду Евангелисту и Надю Ауэрманн, актрису Миру Сорвано и актёра Жан-Клода Ван Дамма.

Как писал NEWS.ru, артистка югославского происхождения Мира Фурлан, получившая всемирную известность после исполнения ролей учёного Даниэль Руссо в сериале «Остаться в живых» и Деллен в сериале «Вавилон-5», скончалась. Ей было 65 лет.