Спорткомплекс Дзержинска решил отсудить у Киркорова 50 тысяч за отмену шоу

Руководство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Ока» города Дзержинска в Нижегородской области решило засудить Филиппа Киркорова из-за отменённого концерта. Выступление певца должно было состояться в ноябре 2019 года.
Осенью прошлого года звёздное шоу прошло в регионе трижды. В рамках тура по региону поп-исполнитель выступил в концертном зале «Юпитер», в Саровском Ледовом дворце, а также в ФОКе Выксы.
Концерт в Дзержинске не состоялся, как тогда было заявлено, из-за технических неполадок. Это, заявляют истцы, произошло по инициативе артиста. Однако, как
К слову, осенью 2019-го Киркоров вызвал недовольство жителей региона дважды. После состоявшихся концертов он в Instagram
Ранее, как писал NEWS.ru, Киркоров рассказал, чем оставшиеся без львиной доли доходов артисты зарабатывают во время пандемии коронавируса. По его словам, они устраиваются доставщиками еды и мойщиками машин.
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