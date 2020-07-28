Спорткомплекс Дзержинска решил отсудить у Киркорова 50 тысяч за отмену шоу

https://static.news.ru/photo/0ec7d838-d0ca-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Ока» города Дзержинска в Нижегородской области решило засудить Филиппа Киркорова из-за отменённого концерта. Выступление певца должно было состояться в ноябре 2019 года.

Осенью прошлого года звёздное шоу прошло в регионе трижды. В рамках тура по региону поп-исполнитель выступил в концертном зале «Юпитер», в Саровском Ледовом дворце, а также в ФОКе Выксы.

Концерт в Дзержинске не состоялся, как тогда было заявлено, из-за технических неполадок. Это, заявляют истцы, произошло по инициативе артиста. Однако, как передаёт РИА Новости, штрафные неустойки за отмену концерта выплачены не были. Теперь с Киркорова пытаются взыскать 50 тысяч рублей. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Он поступил 27 июля, но к производству пока не принят.

К слову, осенью 2019-го Киркоров вызвал недовольство жителей региона дважды. После состоявшихся концертов он в Instagram поблагодарил за гостеприимство и тёплый приём «Нижненовгородскую» область.

Ранее, как писал NEWS.ru, Киркоров рассказал, чем оставшиеся без львиной доли доходов артисты зарабатывают во время пандемии коронавируса. По его словам, они устраиваются доставщиками еды и мойщиками машин.