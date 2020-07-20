Курьеры и мойщики: Киркоров рассказал, чем артисты зарабатывают в пандемию

https://static.news.ru/photo/43bf8898-ca52-11ea-900c-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артисты из-за пандемии коронавируса переживают непростые времена и берут какую могут подработку. Они устраиваются доставщиками еды и мойщиками машин, чтобы выжить.

Члены моего коллектива выживают, как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился, — приводит слова певца «Собеседник».

Сам король эстрады в подработке не нуждается: у него есть сбережения, благодаря которым он пережил тяжёлые времена.

Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и десять лет, — сказал Киркоров.

Певец предрёк, что шоу-бизнес не сможет выбраться из кризиса как минимум ещё пару лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица София Ротару испытывает серьёзные финансовые трудности на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время Ротару из-за закрытых границ не может вылететь с территории Украины. Сейчас она находится в Киеве.