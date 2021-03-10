«Сплю с кем хочу»: Семенович рассказала о радостях холостой жизни

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Певица Анна Семёнович наслаждается всеми преимуществами свободной жизни. В настоящее время артистка отдыхает на египетском курорте Шарм-Эль-Шейх и посылает оттуда своим подписчикам жаркие фото и видеоприветы.

По словам певицы, она умеет кайфовать от жизни, «смакуя каждый день как вкусное пирожное». Кроме того, Семенович абсолютно не расстраивается, что до сих пор одна. По словам артистки, её можно, конечно, осудить за то, что она живет без мужа и не родила детей, но она честна перед собой и перед миром.

Мне так интересно играть свою судьбу, любить того, кого я хочу, петь песни, которые я хочу, спать с тем, с кем я хочу! Мне интересно достигать поставленные цели, самой зарабатывать деньги и быть независимой, самодостаточной женщиной! — написала она на своей странице в Instagram.

Она также отметила, что часто так бывает, что женщина вынуждена жить с мужчиной, который давно уже не приносит радость, только потому, что они пообещали друг другу и в горе и в радости быть вместе.

Живу так, как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать её лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем, с кем мне будет в кайф, — подчеркнула Семенович.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Семенович готовит иск о защите чести и достоинства к футболисту Владимиру Быстрову за хамские высказывания. Спортсмен заявил в интервью СМИ, что Семенович надо было «отрезать сиськи», чтобы продолжать дальше заниматься фигурным катанием.

Новость растиражировали, а Семенович была поражена тем, что совершенно незнакомый ей человек с такой лёгкость рассуждает о её теле, карьере и откровенно хамит в её адрес. Бывшая спортсменка и в самом деле страдает от генетической особенности — слишком большой груди, которую она недавно уменьшала с 9-го размера до 6-го. Артистка всегда признавалась, что страдает от этого.