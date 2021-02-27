Семенович будет судиться с задевшим её грудь футболистом Быстровым

https://static.news.ru/photo/f6e370cc-7954-11eb-a7b4-96000091f725_660.jpg Анна Семенович Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Анна Семенович готовит иск о защите чести и достоинства к футболисту Владимиру Быстрову за хамские высказывания. Спортсмен заявил в интервью СМИ, что Семенович надо было «отрезать сиськи», чтобы продолжать дальше заниматься фигурным катанием.

Новость растиражировали, а Семенович была поражена тем, что совершенно незнакомый ей человек с такой лёгкость рассуждает о её теле, карьере и откровенно хамит в её адрес. Бывшая спортсменка и в самом деле страдает от генетической особенности — слишком большой груди, которую она недавно уменьшала с 9-го размера до 6-го. Артистка всегда признавалась, что страдает от этого. Но из спорта она ушла по другой причине.

У меня была травма — повреждение мениска. Мне делали операцию, я очень долго восстанавливалась, а после поняла, что не смогу восстановиться в спорте. Хотя у меня были очень высокие достижения — я была второй в сборной России, — рассказала Семенович в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

Поэтому высказывания Быстрова, понятия не имеющего об истории с травмой, для Семенович кажутся ещё больнее.

Он взрослый мужчина, семейный. У него самого растёт дочь, которая занимается фигурным катанием, и неизвестно, как сложится её карьера. Почему он вообще обсуждает мою грудь?! — возмущена артистка.

Изначально артистка ждала публичных извинений от спортсмена. Но он и не думает извиняться, а даже считает, что «сделал рекламу» Семенович. А выражение «сиськи» для него вполне приемлемо, как и «для всех мужиков». Адвокат артистки Майя Шевцова рассказала, что говорила на ту тему с Быстровым 20 минут.

Первые десять минут он вообще не понимал, в чём суть претензий. Но потом понял и сильно удивился, — рассказала юрист.

Ведущим программы футболист изложил свою версию, почему он заговорил о груди Семенович. По его словам, девочки даже в 15 лет, если «у них вырастают сиськи», уже не могут заниматься фигурным катанием, потому что им якобы тяжело «делать прыжки». Своими «познаниями» об этом виде спорта Быстров не только ввёл в ступор гостей программы, но и вызвал ещё большее возмущение тем, что взялся судить о предмете, в котором ничего не смыслит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обиженная Семенович записала футболисту медиаответ, в котором не только пристыдила спортсмена, но и посоветовала «что-то отрезать себе, чтобы быстрее бегать по полю».