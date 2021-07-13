Соседову ответили на слова о «трупе» МакSим

Представитель певицы МакSим Яна Богушевская ответила на слова Сергея Соседова о состоянии певицы. Музыкальный критик высказался, что артистка «лежит трупом», чем вызвал неоднозначную реакцию со стороны представителей МакSим, сообщает Пятый канал.

Богушевская заявила , что только родственники знают точную информацию о состоянии певицы.

Ну это же логично, в реанимацию не пускают даже родственников ни к кому. На то она и реанимация. Но о физическом состоянии Марины родственники знают порядком больше, чем Соседов, — сказала Богушевская.

Накануне директор артистки Маргарита Соколова заявила, что от общественности скрывают часть информации о состоянии здоровья МакSим по причине врачебной тайны. При этом представители исполнительницы опровергли слухи о том, что у неё якобы начался сепсис и назвали их «очередной выдумкой».

Ранее сообщалось, что музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, что ему известно о состоянии находящейся в коме певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим. Он заявил, что не понимает, о чём можно говорить, когда человек «лежит трупом».