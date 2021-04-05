Соседов раскритиковал шоу «Маска» за наигранные слёзы Азизы

https://static.news.ru/photo/538c2688-9698-11eb-bdaa-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Соседов раскритиковал шоу «Маска» за наигранность и отрепетированность. Новый сезон, стартовавший в феврале этого года, действительно проходит со скандалами и критикой не только в адрес артистов, спрятанных под масками, но и жюри.

Критика поступает как со стороны россиян, так и представителей шоу-бизнеса. Соседов, к примеру, считает шоу очень искусственным и наигранным. Музыкальный критик не поверил в слёзы Азизы, которая покинула шоу в самом начале сезона. По его мнению, вся «обида» певицы выглядела очень срежиссированно, пишет «Экспресс газета».

Ничего особенного, по словам эксперта, в шоу нет: жюри сидит, участники поют, все веселятся.

Азиза плакала — ну, прямо, обрыдалась. Чушь собачья! Она сто лет в шоу-бизнесе, прекрасно знает, как нужно себя вести. Вот шабаш в Интернете после ее ухода получился знатный. Думаю, шоу от ее реакции на уход только выиграло, — прокомментировал ситуацию с певицей Соседов.

Критик отмечает, что не следит за проектом, так как в итоге всё равно всё откроется и зрители узнают, кто был Носорогом, а кто — Крокодилом.

Поддержал в каком-то смысле музыкального критика и ведущий Вячеслав Макаров. Он призвал зрителей не превращать обсуждение каждого выпуска в Олимпийские игры или подобие спортивного состязания. Не стоит распаляться злыми комментариями, так как это всего лишь шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров рассказал, что не вошло в показ последнего выпуска популярного проекта. По словам ведущего, во время голосования в жюри бушевали такие эмоции, что у съёмочной группы до последнего момента не было уверенности, кто же покинет шоу.