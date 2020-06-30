Соседов ответил на жалобы «обнищавшей» из-за пандемии Ротару

https://static.news.ru/photo/02f05f14-bae3-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на слова Софии Ротару, заявившей об «обнищании» в условиях коронавируса. Известная исполнительница пожаловалась, что потеряла минимум 42 миллиона рублей из-за отмены гастролей. Соседов раскритиковал звезду и назвал её заявления абсурдом.

Бизнес в жалком положении находится: многие разорились. И в этих условиях сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы, — смешно и абсурдно. Такие заявления делать непозволительно и даже преступно! — считает Соседов.

По его мнению, Ротару должно быть стыдно просить денег у государства. Она своими выступлениями заработала на несколько жизней вперёд. Он напомнил, что один только концерт артистки приносит, со слов её директора, от ста тысяч долларов.

Она уже не стоит таких денег. 60–80 тысяч долларов — да. Но даже это много... У молодёжи другие кумиры, но никак не Ротару или Пугачёва, — цитирует его Teleprogramma.pro.

Все заявления о финансовых потерях артистов, в том числе и Ротару, — лишь способ привлечь к себе внимание, считает Соседов. Он отметил, что об исполнительнице стали забывать, поэтому она и решила снова заявить о себе. Кроме того, её уже давно «пиарят искусственно». Певица выступает каждый год с однообразными песнями, которые ни у кого не вызывают интереса. По словам критика, людям больше интересны Дима Билан, Полина Гагарина и Баста, а Ротару уже отошла в прошлое.

Ранее о том, что певица София Ротару испытывает серьёзные финансовые трудности, рассказал её концертный директор Сергей Лавров. По его словам, совсем недавно Ротару должна была лететь в Новосибирск, чтобы спеть на корпоративной вечеринке. Заказчик уже заявлял о готовности оплатить и гонорар звезды, и расходы её команды. Однако, как отметил менеджер, планы сорвались. В настоящее время Ротару из-за закрытых границ не может вылететь с территории Украины. Сейчас она находится в Киеве.

Обычно за месяц Ротару выступает два-три раза. За время пандемии она потеряла примерно 42 млн, писал NEWS.ru.