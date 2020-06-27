София Ротару потеряла примерно 42 млн рублей за время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/73fa058e-b84a-11ea-943c-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: sofiarotaru.official/instagram.com

Певица София Ротару испытывает серьёзные финансовые трудности на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам рассказал концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.

По его словам, совсем недавно Ротару должна была лететь в Новосибирск, чтобы спеть на корпоративной вечеринке. Заказчик уже заявлял о готовности оплатить и гонорар звезды, и расходы её команды. Однако, как отметил менеджер, планы сорвались. В настоящее время Ротару из-за закрытых границ не может вылететь с территории Украины. Сейчас она находится в Киеве.

Обычно за месяц Ротару выступает два-три раза. За каждый выход на сцену артистка получает от €100 тысяч. Таким образом, не работая месяц, певица не досчитывается 14 млн рублей, а во время пандемии было потеряно примерно 42 млн.

Загадывать ничего не возможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности, — приводит слова Лаврова газета «Собеседник».

В настоящее время на Украине сняты некоторые карантинные меры, введённые на фоне пандемии. Однако границы остаются закрытыми. На данный момент в стране коронавирусом заразились 42 065 человек, 1110 из них скончались, а 18 701 пациент выздоровел.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский продюсер Иосиф Пригожин во время разговора с журналистами заявил, что готов оказать финансовую поддержку музыкантам, оказавшимся из-за коронавирусной пандемии в бедствующем положении.

По словам мужа певицы Валерии, он получил от правительства некоторые средства «согласно МРОТ» в рамках реализации мер поддержки граждан, оставшихся без заработка. Как раз эти деньги продюсер и готов отдать артистам.