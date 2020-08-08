София Ротару показала 61-летнюю сестру-блондинку Аурелию

https://static.news.ru/photo/e0c88218-da4a-11ea-a018-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару, недавно отметившая своё 71-летие, показала снимки с праздника. Внимание поклонников привёл снимок артистки с её младшей сестрой Аурикой.

Звезда опубликовала фотографии в своём Instagram. Подписчики пришли в восторг от семьи Ротару. По их словам, 61-летняя Аурелия невероятно похожа на Софию, хотя у них разный цвет волос.

Невероятное сходство! — написал один из комментаторов под постом исполнительницы хита «Чернова Рута».

Некоторые подписчики отметили, что не замечают 10-летню разницу в возрасте между. Женщины великолепно.

Аурелия Ротарь пошла по стопам знаменитой сестры. Она тоже стала певицей. В 2019 году ей присвоили звание Народной артистки Украины.

Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что исполнительница испытывает серьёзные финансовые трудности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, она потеряла минимум 42 миллиона рублей из-за отмены гастролей. В ответ на это музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал звезду и назвал её заявления абсурдом. Как он отметил, Ротару должно быть стыдно просить денег у государства. Она своими выступлениями заработала на несколько жизней вперёд. Он также напомнил, что один только концерт артистки приносит, со слов её директора, от $100 тысяч, писал NEWS.ru.