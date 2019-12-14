София Ротару София Ротару Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Певица София Ротару, выступившая с триумфом на российской сцене, поделилась с журналистами эмоциями после концерта.

Украинская певица долгое время не появлялась в России из-за политики, проводимой Киевом. 

Я счастлива, как никогда. Спасибо, — рассказала артистка.

По её словам, концерт был бесподобным, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что король поп-музыки Филипп Киркоров выразил своё радушное отношение Софии Ротару, приехавшей на конкурс «Песня года». Он встретил её возле входа, вручил огромный букет роз и сопроводил в гримёрку.

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