Певица София Ротару, выступившая с триумфом на российской сцене, поделилась с журналистами эмоциями после концерта.
Украинская певица долгое время не появлялась в России из-за политики, проводимой Киевом.
Я счастлива, как никогда. Спасибо, — рассказала артистка.
По её словам, концерт был бесподобным,
Ранее NEWS.ru сообщал, что король поп-музыки Филипп Киркоров выразил своё радушное отношение Софии Ротару, приехавшей на конкурс «Песня года». Он встретил её возле входа, вручил огромный букет роз и сопроводил в гримёрку.
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