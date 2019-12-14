Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Известная певица Билли Айлиш рассказала о своём отношении к правилам и запретам. Она считает, что в наши дни нет ничего такого, что было бы категорически запрещено.

Мне повезло, поскольку я принадлежу поколению, которое может нарушать любые правила. Когда я думаю про музыкантов, которые выросли в то время, когда надо было выбрать только один жанр и выглядеть...