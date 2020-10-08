Собчак ответила экс-жене создателя «Дома-2» на обвинение в распаде брака

https://static.news.ru/photo/2382c34a-0988-11eb-8cab-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Журналист Ксения Собчак ответила на заявление бывшей супруги создателя «Дома-2» Алексея Михайловского Василины, которая обвинила знаменитую блондинку в распаде её брака.

Женщина также заявила, что её экс-возлюбленный помог разлучнице построить карьеру на ТВ.

У успеха всегда тысячи отцов. Я думала, все мои достижения давно списаны на невидимый редактор в «ухе», но есть ещё версии, — написала она в историях в Instagram.

Накануне Василина Михайловская написала, что Собчак «вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба» её «подыхающего» брака. Женщина уверена, что Собчак всегда, где бы она ни оказалась, «захватывает» самого влиятельного на площадке «самца».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Собчак сообщила, что причиной её развода с актёром Максимом Виторганом стало то, что со временем супруги перестали разделять взгляды на жизнь и досуг. Откровения прозвучали в шоу Агаты Муцениеце на YouTube-шоу «Честный развод».