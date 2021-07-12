Собчак назвала семизначную сумму заработка в год

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в год. В интервью YouTube-шоу «Есть вопросики» с блогером Идой Галич она заявила, что получает более $4 млн в год (280 млн рублей). При этом Собчак уточнила, что её доход никак не связан с Министерством культуры.

Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать, — рассказала ведущая.

Собчак замужем за художественным руководителем театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Она добавила, что является самой богатой супругой чиновника.

Ранее Собчак пошутила по поводу дачи журналиста Владимира Соловьёва на озере Комо в Италии. По её словам, он выбрал виллу именно в Италии из-за высоких цен в Геленджике.

При этом она напомнила в своём Instagram-аккаунте, что сам Соловьёв каждый день рассказывает своим зрителям про «ужасную деградирующую гейропу».

Она была ведущей на свадьбе экс-сенатора Андрея Вавилова, прошедшей как раз на берегу озера Комо. По предположению руководителя свадебного агентства Виктория Ковтуна, за свою работу Собчак могла получить €40–50 тысяч.

Пышное торжество по случаю бракосочетания 60-летнего экс-сенатора и 24-летней конкуристки, гостями которого стали звёзды российского шоу-бизнеса и другие высокопоставленные лица, состоялось на прошлой неделе.