СМИ узнали стоимость бриллиантов на зубах Киркорова в клипе с Давой

https://static.news.ru/photo/8d3b20ea-dddf-11ea-96d9-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Филипп Киркоров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бриллианты на зубах Киркорова в новом клипе с ухажёром Бузовой Давидом Манукяном стоят как однушка в Москве. Украшения обошлись певцу в сумме не меньше пяти миллионов рублей.

Сам артист признался, что у него ещё никогда не было таких аксессуаров. Гриллзы выполнены в одной из столичных клиник по индивидуальному заказу и украшены логотипом бренда, о котором и поётся в клипе «Ролекс», пишет KP.RU.

Украшения сделаны из благородного металла, инкрустированы камнями. Для Киркорова стоматологи постарались изготовить украшения за семь дней, хотя на их создание обычно уходит две недели.

Гриллзы отлично отобразили посыл клипа — вот и решил попробовать этот атрибут. Роскошь! — поделился впечатлениями Киркоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкант и блогер Давид Манукян, известный как Dava, опубликовал совместный клип с певцом Филиппом Киркоровым. В видео Киркоров предстал в образе рэпера с африканскими косичками и исполняет речитатив под автотюн.