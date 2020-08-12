Dava выпустил совместный клип с Филиппом Киркоровым

https://static.news.ru/photo/5ee56dbc-dc7d-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров и Давид Манукян Фото: fkirkorov/instagram.com

Российский музыкант и блогер Давид Манукян, известный как Dava, опубликовал совместный клип с певцом Филиппом Киркоровым. Ролик сопровождает песню «Ролекс».

В видео Киркоров предстал в образе рэпера с африканскими косичками и исполняет речитатив под автотюн.

Ролик опубликован на YouTube-канале Dava. Ранее Киркоров показал видео со съёмок.

24 июля у Dava вышел вышел дебютный альбом «Король». В него вошло 10 песен, среди которых — совместные работы с Серёгой, группами «Руки вверх!» и «Хлеб». Композиция «Ролекс» не вошла в трек-лист релиза.

Как писал NEWS.ru, клип на песню Uno российской группы Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю международного песенного конкурса «Евровидение». Ролик собрал свыше 134 млн просмотров на видеохостинге YouTube.