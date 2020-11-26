СМИ: Прилучный после травмы месяц будет молчать

Российский актёр Павел Прилучный после полученных травм не сможет разговаривать ещё месяц. Об этом
При этом на 9 декабря запланирован показ спектакля «Косметика врага» в Театриуме на Серпуховке, в котором артист исполняет одну из ролей. Как
23 ноября Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица. Актёра поместили в палату отделения травматологии. Когда он обратился в больницу, он был трезв. 24 ноября калининградская полиция пришла к владельцу клуба «Завод» Владимиру Семёнову после анонимного заявления о драке между ним и актёром Павлом Прилучным.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Агата Муцениеце заявила, что в крахе её брака с коллегой по цеху Павлом Прилучным виноват как экс-муж, так и она сама.