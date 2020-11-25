«Оба дураки»: Муцениеце переосмыслила причины развода с Прилучным

https://static.news.ru/photo/513c7c14-2f89-11eb-953e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце заявила, что в крахе её брака с коллегой по цеху Павлом Приличным виноват как экс-муж, так и она сама.

Артистка призналась, что анализирует свои поступки и работает над своими ошибками. В беседе с «7 Дней» она рассказала , что не обижается на актрису Раису Рязанову, которая назвала Муцениеце и Прилучного дураками, обсуждая их развод.

Что же тут обидного? Мы и сами знаем, что дураки. Я с ней полностью согласна. Я многое анализирую и делаю работу над ошибками. Не бывает так, что виноват кто-то один. Оба дураки, реально, — ответила актриса.

Муцениеце добавила, что сделала выводы после беседы с Рязановой и ей было интересно выслушать мнение народной артистки.

Главное, как сказала Раиса Ивановна, что все живы. И у детей есть родители, — добавила женщина.

Как писал NEWS.ru, Агата Муцениеце решила посетить свой загородный дом, в котором когда-то счастливо жила со своими детьми и бывшим мужем Павлом Прилучным. Увидев, в каком состоянии находится придомовая территория, она пришла в возмущение. Оказалось, что сад, в который она вложила огромное количество сил, был безжалостно загублен. Во всём этом она обвинила нынешнюю возлюбленную Прилучного Мирославу Карпович.