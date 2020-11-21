«Даже кусты засохли»: Муцениеце обвинила Карпович в гибели своего сада

Агата Муцениеце решила посетить свой загородный дом, в котором когда-то счастливо жила со своими детьми и бывшим мужем Павлом Прилучным.
Актриса приехала в особняк со съёмочной командой шоу «Честный развод», которое выходит на её YouTube-канале. Увидев, в каком состоянии находится придомовая территория, она пришла в возмущение. Оказалось, что сад, в который она вложила огромное количество сил, был безжалостно загублен. Во всём этом она обвинила нынешнюю возлюбленную Прилучного Мирославу Карпович,
После одних особей тут всё расти перестало. Даже кусты засохли! — отметила Агата Муцениеце.
Ранее также сообщалось, что актриса не смогла попасть внутрь особняка, потому что Прилучный заколотил входную дверь. Она заявила, что осталась в шоке от произошедших перемен. Раньше она по этой дороге ездила домой, а теперь просто в гости, но сейчас, как призналась Муцениеце, она чувствует себя счастливее «раз в сорок», писал NEWS.ru.
Известно, что после расставания Прилучного и Муцениеце коттедж, купленный почти за 180 млн рублей, был выставлен на торги. Дом до сих пор находится в залоге, звёзды остались должны за него около 70 млн рублей. Покупателей найти пока не удаётся.