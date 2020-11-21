«Даже кусты засохли»: Муцениеце обвинила Карпович в гибели своего сада

https://static.news.ru/photo/05c59706-2be8-11eb-a157-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Агата Муцениеце решила посетить свой загородный дом, в котором когда-то счастливо жила со своими детьми и бывшим мужем Павлом Прилучным.

Актриса приехала в особняк со съёмочной командой шоу «Честный развод», которое выходит на её YouTube-канале. Увидев, в каком состоянии находится придомовая территория, она пришла в возмущение. Оказалось, что сад, в который она вложила огромное количество сил, был безжалостно загублен. Во всём этом она обвинила нынешнюю возлюбленную Прилучного Мирославу Карпович, сообщает Пятый канал.

После одних особей тут всё расти перестало. Даже кусты засохли! — отметила Агата Муцениеце.

Ранее также сообщалось, что актриса не смогла попасть внутрь особняка, потому что Прилучный заколотил входную дверь. Она заявила, что осталась в шоке от произошедших перемен. Раньше она по этой дороге ездила домой, а теперь просто в гости, но сейчас, как призналась Муцениеце, она чувствует себя счастливее «раз в сорок», писал NEWS.ru.

Известно, что после расставания Прилучного и Муцениеце коттедж, купленный почти за 180 млн рублей, был выставлен на торги. Дом до сих пор находится в залоге, звёзды остались должны за него около 70 млн рублей. Покупателей найти пока не удаётся.