СМИ: Гузеева в тяжёлом состоянии госпитализирована в Москве

Лариса Гузеева госпитализирована в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Её доставили в больницу в Коммунарке, сообщает KP.RU.

Гузееву отвезли в больницу № 40 на скорой вечером 26 сентября. По данным газеты, коронавирус у актрисы не обнаружен. По некоторым данным, у попавшей в клинику телеведущей был сильный стресс, врачам пришлось дать ей успокоительное.

На данный момент информация о госпитализации главной свахи страны проверяется. Ещё утром Гузеева публиковала в Instagram фото из Крыма и давала понять, что прекрасно себя чувствует.

Ранее Лариса Гузеева раскритиковала моду на естественное старение и седые волосы у женщин. Однако не все поклонники артистки согласились с её мнением. Они посчитали, что Гузеева чересчур требовательна к женщинам в возрасте.