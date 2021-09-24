СМИ: Гузеева в тяжёлом состоянии госпитализирована в Москве

Лариса Гузеева госпитализирована в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Её доставили в больницу в Коммунарке, сообщает KP.RU.
Гузееву
На данный момент информация о госпитализации главной свахи страны проверяется. Ещё утром Гузеева публиковала в Instagram фото из Крыма и давала понять, что прекрасно себя чувствует.
Ранее Лариса Гузеева раскритиковала моду на естественное старение и седые волосы у женщин. Однако не все поклонники артистки согласились с её мнением. Они посчитали, что Гузеева чересчур требовательна к женщинам в возрасте.