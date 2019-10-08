Фото: a_zavorotnyuk/instagram

Актриса Анастасия Заворотнюк покинула медицинскую клинику, где проходила лечение последний месяц.

По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре. Она продолжит лечиться в другой больнице, передаёт Telegram-канал Mash.

Как писал News.ru, ранее Заворотнюк и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья. При этом звезда и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния.

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