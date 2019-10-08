https://static.news.ru/photo/e9156c74-e996-11e9-963d-fa163e074e61_660.jpg Фото: a_zavorotnyuk/instagram

Актриса Анастасия Заворотнюк покинула медицинскую клинику, где проходила лечение последний месяц.

По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре. Она продолжит лечиться в другой больнице, передаёт Telegram-канал Mash .

Как писал News.ru, ранее Заворотнюк и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья. При этом звезда и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния.