Актриса Анастасия Заворотнюк покинула медицинскую клинику, где проходила лечение последний месяц.
По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре. Она продолжит лечиться в другой больнице, передаёт Telegram-канал
Как писал News.ru, ранее Заворотнюк и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья. При этом звезда и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен