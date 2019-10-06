Актриса Анастасия Заворотнюк и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья, рассказал директор звезды Стас Христов.
Заворотнюк и её окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ, — отметил Христов.
При этом он добавил, что артистка и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния, сообщил
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк умерла ещё в субботу, 5 октября. Первоисточником слухов стал Telegram-канал «Только никому», в сообщении которого говорилось, что информация о трагедии достоверна на «98 процентов».
Как писал News.ru, муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв с 7 октября вновь приступает к работе в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которое он покинул после резкого ухудшения состояния супруги.
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