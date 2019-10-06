https://static.news.ru/photo/05b9461e-e863-11e9-a26a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья, рассказал директор звезды Стас Христов.

Заворотнюк и её окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ, — отметил Христов.

При этом он добавил, что артистка и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния, сообщил ТАСС .

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк умерла ещё в субботу, 5 октября. Первоисточником слухов стал Telegram-канал «Только никому», в сообщении которого говорилось, что информация о трагедии достоверна на «98 процентов».

Как писал News.ru, муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв с 7 октября вновь приступает к работе в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которое он покинул после резкого ухудшения состояния супруги.