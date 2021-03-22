Дочь Ефремова заявила, что живёт на деньги Ренаты Литвиновой

https://static.news.ru/photo/0437228a-8b13-11eb-a25f-96000091f725_660.jpg Фото: aem_tillmari/instagram.com

В шоу «Звёзды сошлись» Анна-Мария Ефремова рассказала, как сильно изменилась у неё жизнь после смертельного ДТП с участием её отца Михаила Ефремова. Сразу же в начале программы девушка сообщила, что стала мужчиной, и просила обращаться к ней в мужском роде. Среди друзей, по её словам, она привыкла отзываться на имя Аэм Тиллмари.

Дочь Ефремова рассказала, что отец положительно отнёсся к её решению стать мужчиной. Кроме того, поскольку до аварии она была на полном содержании у отца, то после трагических событий её стала поддерживать крёстная мать — актриса и режиссёр Рената Литвинова, с которой у девушки очень тёплые отношения.

Рената переводит мне 40 тысяч. Встречаемся с ней раз в две недели. Если чего-то не хватает, то я ей докладываю. Но у меня нет особых требований, я предпочитаю одеваться в секондах, предпочитаю покупать продукты средней ценовой категории. Квартирные счета оплачивает Софья, пятая жена папы, у меня с ней тоже хорошие отношения, — сказал Аэм Тиллмари в шоу на канале НТВ.

На программе Анна-Мария также рассказала, что на её психике губительно сказалось отношение собственной матери, а также травмирующие воспоминания о первом сексуальном опыте. По её словам, в 15-летнем возрасте у неё был роман с 27-летним мужчиной. При этом когда её отец узнал об этом, то даже не обратил внимания, поскольку был занят бизнесом. Ефремова считает, что взрослые несут ответственность за подобные травмы, поскольку они должны следить и пресекать такие отношения.

Ранее дочь российских актёров Михаила Ефремова и Натальи Качалиной сообщила, что перестала общаться с матерью из-за побоев и постоянного пьянства женщины. Она заявила, что биологическая «родительница» регулярно подвергала её физическому насилию в возрасте 8–12 лет, поэтому она даже не хочет называть её матерью. Девушка также добавила, что семья распалась из-за пристрастия Качалиной к алкоголю, а ей противно, «что от матери несёт алкоголем на всю улицу», писал NEWS.ru.