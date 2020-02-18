https://static.news.ru/photo/a40f29c0-5251-11ea-98ea-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Кристина Асмус на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в бежевом топе и короткой юбке. Снимок разделил подписчиков артистки на две противостоящие друг другу группы.

Одни поклонников таланта Асмус отметили её стройность и отдохнувший внешний вид. Они хвалили ноги и фигуру актрисы. Однако нашлись подписчики, которые выразили иное мнение по поводу внешности жены Гарика Харламова.

Пользователи соцсети отметили, что звезда «Интернов» и фильма «Текст» выглядит болезненно худой. Многие отмечали, что Асмус было бы неплохо «откормиться» или хотя бы «чуть-чуть потолстеть».

Кристина, тебе срочно нужно покушать. Ноги очень худые, — приводит слова одного из подписчиков актрисы argumenti.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. Звезда фильма «Текст» отправилась отдыхать на Мальдивы. Однако отпуск она провела без своего супруга Гарика Харламова.