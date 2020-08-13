«Скучаю по тебе»: Панайотов опубликовал фото с покойной Юлией Началовой

https://static.news.ru/photo/25ee3e22-ddfd-11ea-96a3-fa163e074e61_660.jpg Александр Панайотов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Александр Панайотов поделился с подписчиками фотографией певицы Юлии Началовой, умершей в марте 2019 года.

На снимке, который он опубликовал на своей странице в Instagram, Началова обнимает исполнителя со спины. В подписи к фото Панайотов написал: «Скучаю по тебе».

Пользователи откликнулись на публикацию, в своих комментариях они также написали, что скучают по Юлии.

Панайотов и Началова были хорошими друзьями. Певец был одним из первых, кто узнал о болезни актрисы.

Как писал NEWS.ru, ранее подруга Юлии Началовой Елена Метлюк опубликовала в Instagram серию снимков с могилы певицы. Девушка принесла большой букет белых роз и устроила с ним фотосессию.

Певица умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова умерла от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.