«Скучаю по тебе»: Панайотов опубликовал фото с покойной Юлией Началовой

Музыкант Александр Панайотов поделился с подписчиками фотографией певицы Юлии Началовой, умершей в марте 2019 года.
На снимке, который он
Пользователи откликнулись на публикацию, в своих комментариях они также написали, что скучают по Юлии.
Панайотов и Началова были хорошими друзьями. Певец был одним из первых, кто узнал о болезни актрисы.
Как писал NEWS.ru, ранее подруга Юлии Началовой Елена Метлюк опубликовала в Instagram серию снимков с могилы певицы. Девушка принесла большой букет белых роз и устроила с ним фотосессию.
Певица умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова умерла от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен