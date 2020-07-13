Подруга Началовой устроила фотосессию с цветами на могиле певицы

https://static.news.ru/photo/05703ea2-c589-11ea-94ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк опубликовала в Instagram серию снимков с могилы певицы. Девушка принесла большой букет белых роз и устроила с ним фотосессию.

Могила Началовой находится на Троекуровском кладбище, сюда часто приходят паломники с цветами. Фотосессия Метлюк выглядела довольно прилично и достойно для места вечного упокоения молодой и любимой миллионами зрителей певицы.

На одних снимках девушка печально смотрит на могилу подруги, на других глядит вдаль и поправляет волосы. Фото прокомментировали подписчики Метлюк, поблагодарившие, что она показала место захоронения певицы. Некоторые посоветовали заказать панихиду, кто-то поделился впечатлением, что «ангел не земле, он среди нас». «Так страшно на это смотреть. Покойся с миром, девочка!», написали пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в 2019 году, Анна Исаева обнародовала фотографию памятника на могиле артистки на Троекуровском кладбище в Москве. Там появился важный элемент, которого не хватало прежде, из-за чего полностью чёрный обелиск, едва он появился, подвергся критике. Теперь здесь есть белоснежная фигурка ангела.