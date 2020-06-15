Представительница Началовой показала фото памятника на могиле певицы

https://static.news.ru/photo/948fda48-af1d-11ea-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: isaeva.anya/instagram.com

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в 2019 году, Анна Исаева обнародовала фотографию памятника на могиле артистки на Троекуровском кладбище в Москве. Там появился важный элемент, которого не хватало прежде, из-за чего полностью чёрный обелиск, едва он появился, подвергся критике. Теперь здесь есть белоснежная фигурка ангела.

Исаева уточнила, что опубликовала снимок в Instagram с разрешения родственников певицы.

Делаю это ради тех, кто является её поклонником и не может доехать до Москвы, проживая в других городах, — написала пиар-директор.

По словам Исаевой, белый мрамор в виде ангелочка будет охранять покой Юлии, а чёрный гранит «лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти».

Вместе с близкими Началовой для надгробия был выбран жизнерадостный и выразительный портрет, на котором она запечатлена с неизменной улыбкой. Именно такой её знали и запомнили друзья и поклонники, отметила Исаева.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность: она натёрла ногу, в ранку попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти звезды стала остановка сердца на фоне заражения крови.

Памятник к годовщине смерти на могиле певицы устанавливать не стали из-за пандемии коронавируса, так как доступ на кладбища был запрещён. Работы начались лишь в мае, когда ограничения были ослаблены. При этом, как писал NEWS.ru, фанаты артистки поначалу остались недовольны результатом, сочтя надгробие слишком мрачным.