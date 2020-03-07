https://static.news.ru/photo/951acdd6-6087-11ea-b7b5-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова с дочерью Верой Фото: Артем Геодакян/ТАСС

13-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает писать письма покойной маме. Об этом рассказал дедушка девочки, отец певицы Виктор Началов. Он выпустил трогательную книгу в память о дочери.

После смерти матери Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой. Несмотря на то что девочка пытается сдерживать эмоции, она сильно скучает по маме и ищет способ пообщаться с ней.

Твоя дочь продолжает писать тебе письма. Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой, — приводит слова главы семейства «Комсомольская правда».

Известной исполнительницы не стало 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность. Об этом заявил её лечащий врач, главный медик клиники «Можайка 10» Василий Шуров. По его словам, она натёрла ногу, в ранку попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти звезды стала остановка сердца на фоне заражения крови, писал NEWS.ru.