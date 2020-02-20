https://static.news.ru/photo/db3b4244-53dc-11ea-86c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Скандальный блогер Елена Миро прокомментировала госпитализацию Дмитрия Диброва с микроинсультом. Она считает, что телеведущий может в ближайшее время «склеить ласты».

Всё-таки 60 лет — представьте. Скоро склеит ласты Дибров, — написала Миро в своём ЖЖ.

По её словам, 31-летняя Полина Диброва в случае смерти телеведущего получит все его сбережения.

Как только Дибров помрёт, а это точно случится, если Якубович ещё раз позвонит, вместо Скорой, Малышевой, Полина станет вдовой — упругой, жадной до утех и услад молодухой с деньгами, — написала Миро.

Она подчеркнула, что в этом случае будет только рада за молодую женщину.

NEWS.ru писал, что Дмитрию Диброву стало плохо во время премьеры нового фильма Егора Кончаловского. Рядом с ним в момент приступа находился Леонид Якубович. Бессменный ведущий «Поля чудес» не растерялся, попросил принести ему чистые полотенца и вызвать скорую помощь. Когда врачи приехали, Якубович поехал в больницу вместе с Дибровым.